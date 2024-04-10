Найближчими місяцями ситуація на лінії бойового зіткнення буде непростою, ворог намагається тиснути на наші позиції, українські захисники продовжують стримувати навали окупантів. Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що військові дії відбуваються по всій лінії фронту, але "окремим напрямком стоїть схід, Донецька та Луганська області". Там спроби наступу росіян мають особливо активний характер.

"Найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз це спостерігаємо наживо, як наші захисники стримують чергові навали, у тому числі на сході, від російських окупантів. І ситуація по Часовому Яру та на інших ділянках - це все видно в живому режимі", - наголосив Юсов.