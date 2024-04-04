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Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що Захід передав Україні мало систем ППО Patriot, хоча має на озброєнні 100 таких комплексів.

Про це Кулеба повідомив в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда"

За словами українського міністра, він має намір піднімати питання протиракетних комплексів Patriot на кожній зустрічі з колегами, які відбудуться протягом наступних двох днів у Брюсселі.

Останніми тижнями Росія активізувала атаки на українські міста та об'єкти енергетичної інфраструктури, що підкреслює нагальну потребу Києва у захисті.

"Партнери надали нам різні системи (протиповітряної оборони), ми вдячні за це, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни", – сказав Кулеба.

Глава МЗС заявив, що Україні необхідно ще щонайменше 5-7 систем Patriot, але партнери не бажають ними ділитися, хоча мають в арсеналі понад 100 таких комплексів.

"Хіба це така велика проблема? Невже неможливо задовольнити мінімальний запит України?", – запитав Кулеба.

Він переконаний, що це "лише питання політичної волі".

Кулеба сказав, що йому не зрозуміло, чому союзники досі не надали додаткові Patriot, особливо зважаючи на те, що партнери Києва не стикаються з ракетною загрозою, з якою Україна стикається щодня.
ForUm

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