Близько семи тисяч військовослужбовців строкової служби буде звільнено в запас упродовж квітня і травня цього року в межах указу президента Володимира Зеленського про демобілізацію строковиків.

Про це повідомило NV з посиланням на відповідь Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ.

"Інформуємо, що згідно з указом президента <...> у квітні — травні 2024 року зі Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту буде звільнено в запас близько 7 тисяч військовослужбовців строкової служби", — ідеться в документі. Звільнення в запас проводиться в рамках указу № 149/2024 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби".