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Країна-агресорка Росія в ніч на середу, 3 квітня, випустила по Україні 4 ударні БпЛА "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 4 ворожих дрони.

Про це повідомляється у Telegram-канал Повітряних сил України.

Зазначається, що уночі 3 квітня 2024 року ворог вдарив по території Донецької області трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ - Росія.

Сили протиповітряної оборони збили 4 із 4 ворожих безпілотників. "Шахеди" було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.
ForUm

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