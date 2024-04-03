Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у лютому становив 111 млн доларів (у лютому 2023 року 671 млн доларів).

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Дефіцит скоротився насамперед унаслідок зменшення від’ємного сальдо торгівлі товарами та послугами – як за рахунок зменшення імпорту товарів, так і зменшення витрат громадян України, які перебувають за кордоном.Водночас профіцит вторинних доходів звузився через менші обсяги надходження грантів від міжнародних партнерів.

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 0.8 млрд доларів (у лютому 2023 року дефіцит становив 1.7 млрд доларів).

За два місяці 2024 року дефіцит поточного рахунку становив 0.6 млрд доларів (у січні – лютому 2023 року – 1.8 млрд доларів).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 1.3 млрд доларів (за два місяці 2023 року – 3.5 млрд доларів).

Експорт товарів збільшився на 5.3% (у січні 2024 року – на 13.1%), імпорт скоротився на 6.8% (у січні 2024 року – на 1.7%).