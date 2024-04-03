також у роздiлiЕкономіка
Стало відомо, на які гроші будуть відновлювати енергоінфраструктуру Харківщини
Міндовкілля порахувало збитки від удару по Дніпровській ГЕС
АРМА планує заробити 10 млрд на управління заарештованими активами
Сума вкладів фізичних осіб у банках України за лютий зросла на 13 мільярдів
Стало відомо, на яких умовах МВФ дасть наступний транш
Рада дозволила частково поновити митні перевірки
Український морський коридор працює вже цілодобово
Мінфін: Цього року Україні треба 9,5 млрд доларів США для першочергових потреб відновлення.
Експорт зерна морським коридором в лютому досяг рекордних показників
У Міндовкілля підрахували збитки від удару окупантів по нафтобазі
Експерт обіцяє чергове підвищення цін на пальне
Загальна вартість відновлення України зросла до $486 млрд
Інфляція в Україні сповільнилась
Шмигаль повідомив, скільки грошей ЄС передав Україні за час повномасштабного вторгнення
G7 та ЄС можуть використати заморожені активи РФ як заставу для допомоги Україні
НБУ: Очікування бізнесу повернулись до песимізму минулого року
Обсяг готівки в обігу 2023 року зріс на 6,7%
Стало відомо, на скільки збільшився держборг України в грудні

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у лютому становив 111 млн доларів (у лютому 2023 року 671 млн доларів).

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Дефіцит скоротився насамперед унаслідок зменшення від’ємного сальдо торгівлі товарами та послугами – як за рахунок зменшення імпорту товарів, так і зменшення витрат громадян України, які перебувають за кордоном.Водночас профіцит вторинних доходів звузився через менші обсяги надходження грантів від міжнародних партнерів.

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 0.8 млрд доларів (у лютому 2023 року дефіцит становив 1.7 млрд доларів).

За два місяці 2024 року дефіцит поточного рахунку становив 0.6 млрд доларів (у січні – лютому 2023 року – 1.8 млрд доларів).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 1.3 млрд доларів (за два місяці 2023 року – 3.5 млрд доларів).

Експорт товарів збільшився на 5.3% (у січні 2024 року – на 13.1%), імпорт скоротився на 6.8% (у січні 2024 року – на 1.7%).
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0