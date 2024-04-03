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Головне розвідувальне управління має майже всі компоненти, необхідні для зі знищення Кримського мосту в першій половині 2024 року.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопосадовців у ГУР.

Джерело видання стверджує, що ГУР хоче знищити міст у першій половині 2024 року і має "більшість засобів для досягнення цієї мети".Очільник ГУР Кирило Буданов діє згідно з планом, затвердженим президентом Володимиром Зеленським. Той хоче мінімізації військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

Спосіб, ким хочуть знищити Кримський міст, поки невідомий. Росія витратила значні сили на захист мосту, посиливши протиповітряну оборону. Також біля моста поставили баржу-мішень, щоб у разі ракетної атаки ракети влучали саме у баржу, а не в міст.

 
ForUm

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