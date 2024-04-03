Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що під час ударів по об’єктах у російському Татарстані не використовувалася зброя іноземного виробництва. А одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО. Про це він заявив у коментарі виданню "Радіо Свобода".

"Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України", – заявив Андрій Юсов.

Він додав, що на одному з підприємств, яке було атаковане, було виробництво зі складання БпЛА. Також, за словами Юсова, одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО."Так, мова йде, зокрема, про підприємство зі складання "Шахедів" або так званих "Гераней". І, власне, цілі були уражені. Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять", – заявив Юсов.Водночас Юсов не уточнив, чим саме були атаковані об'єкти на території країни-агресорки РФ, які знаходяться на відстані понад тисячу кілометрів від України. Але наголосив, що під час ударів не використовувалася зброя іноземного виробництва. При цьому він зауважив, що українська галузь безпілотників "розвивається дуже динамічно".