Країна-агресорка Росія за підрахунками аналітиків ISW за перші три місяці 2024 року окупувала близько 300 квадратних кілометрів території України, Хоча відповідно до заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу ця цифра становить близько 400 квадратних кілометрів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"В ISW спостерігали лише візуальні докази, які дозволяють ISW підтвердити, що російські сили захопили приблизно 305 квадратних кілометрів у період з 1 січня по 1 квітня 2024 року", - йдеться в повідомленніВодночас через нестачу боєприпасів в України та ресурсу зростає ризик російського прориву в інших, менш забезпечених секторах. Проте на фронті панує більша нестабільність, ніж здається, з огляду на відносно повільний темп просування росіян.

"Обмеження матеріальних засобів України також дають російським силам гнучкість у тому, як вони проводять наступальні операції, що може призвести до з’єднання та нелінійних можливостей для російських сил отримати значний оперативний успіх у майбутньому", - резюмували експерти.