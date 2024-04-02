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Безпілотники вранці 2 квітня атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську (Республіка Татарстан, Росія).

Як повідомляє влада Татарстану, "вранці на підприємства Татарстану в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів".

Також у телеграм-каналах оприлюднено декілька відео ударів безпілотників.

За інформацією низки українських ЗМІ, в Єлабузі атакували підприємства, де з іранських комплектувальних збирають дрони "Шахед", якими Росія завдає ударів по Україні, і за цією атакою стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Крім того, росЗМІ повідомляють, що безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. За атакою на НПЗ, за даними джерела УП у силових структурах, стоять спільно СБУ і ГУР.
ForUm

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