Метою масованих обстрілів енергетичної системи України росіянами, які вчиняють комбіновані атаки з генерації, розподілу, транспортування електроенергії, є тотальний блекаут країни, дестабілізація системи та деморалізація всіх українців, вважає заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Об'єкти атаки розосереджені по всій території України. Тому ми можемо сказати, що метою ворога є системна атака на об'єкти енергетики, щоб не дати населенню забезпечити свої побутові потреби, дестабілізувати моральну ситуацію", - сказав заступник міністра в ефірі марафону "Єдині новини".

Водночас, за його словами, енергетики намагаються максимально мінімізувати наслідки ударів, аналізуючи попередні атаки.

Щодо системи газопостачання Колісник зазначив, що газотранспортна система та ПСГ стійкі, оскільки розраховані на значно більші проєктні потужності.

"Фактично дії ворога скоріше націлені на те, щоб викликати певний страх в іноземців, дестабілізувати ситуацію. Але система на сьогодні працює стабільно, виконуються всі заявки на відбір і подання газу. Ми робили певні прогнози та (проводили - ІФ-У) навчання для того, щоб підготуватися до таких атак і зрозуміти всі потенційні ризики, вивчити їх", - додав він.

Як повідомлялося, 22 березня РФ вчинила масовану атаку на енергосистему України, яку енергетики вже назвали наймасштабнішою з початку війни. Внаслідок цієї та подальших атак було серйозно пошкоджено та зупинено роботу ДніпроГЕС, постраждали п'ять із шести ТЕС ДТЕКу, а також Зміївська ТЕС "Центренерго". В деяких регіонах довелося запроваджувати обмеження електропостачання.