Для відновлення енергоінфраструктури Харківщини, зруйнованої внаслідок масованого обстрілу у ніч на 22 березня, використовуватимуться кошти з Фонду підтримки енергетики України, у якому наразі є понад 40 млн євро.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні в цьому фонді доступні саме на наслідки цього обстрілу понад 40 млн євро. Це ті гроші, на які ми сьогодні розпочнемо всі закупівлі. Тобто ми збираємо, верифікуємо потреби, надсилаємо і робитимемо закупівлі. Крім цього, ще буде постачання обладнання фізично, яке теж надходить постійно", - сказав міністр.

За його словами, ці гроші можна використовувати на відновлення енергооб'єктів незалежно від форм власності.

Міністр додав, що, хоча розбір завалів після обстрілів ще триває, уже можна говорити про те, що це найбільший масштаб руйнувань за час повномасштабного вторгнення. До того ж було пошкоджено не тільки об'єкти генерації, а й об'єкти передачі електроенергії.

Фонд підтримки енергетики України було створено навесні 2022 року.

Фонд дозволяє урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.