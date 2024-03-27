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Глава Служби інформації та безпеки Чехії Міхал Куделка заявив, що поточна безпекова ситуація у світі найбільш загрозлива з часів Другої світової війни.

Про це пише ČTK.

Куделка наголосив, що було б помилкою вважати війну в Україні чи війну між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході чимось таким, що практично не стосується Чехії та її інтересів."Агресивна Російська Федерація – це серйозна загроза для демократичних європейських держав, у тому числі Чехії", – зауважив Куделка. 

На його думку, є також ризик повернення у Європу ісламістського тероризму. 

"Ми не можемо недооцінювати ризик, хоча і не маємо конкретної інформації про наявність прямої загрози для безпеки Чехії", – наголосив керівник спецслужби. 

Президент Петро Павел зі свого боку додав, що перспективи "зовсім не оптимістичні" і ситуація може стати ще складнішою. 
ForUm

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