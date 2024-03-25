також у роздiлiНадзвичайні події
Стало відомо, скільки ракет Україна збила з початку війни
ГУР: Корабель окупантів "Ямал" зазнав критичних ушкоджень
Ракетна атака на Київ. Пошкоджено будинок на Печерську
Ворог атакував енергосистему Одещини
Окупанти атакували енергосектор, є пошкодження
Bloomberg: Українські дрони вивели з ладу 11% нафтопереробної потужності РФ
З початку березня російська авіація скинула на Сумщину 200 авіабомб
Авіація окупантів з початку року скинула понад 3,5 тисячі авіаційних бомб
Уламки збитого "шахеда" впали на будинок в Кривому Розі
В Миколаєві вже дев'ять постраждалих від ракетної атаки
Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон анонсували атаку по "путінським військовим"
Польскі протестувальники зупиняють автобуси з України
Росія використала новий тип авіабомб
Ухвалено рішення про примусову евакуацію з 18 населених пунктів на Харківщині
Командувач Сухопутних військ ЗСУ обіцяє стабілізувати лінію фронту найближчим часом
В ОСУВ "Таврія" розповіли, де ворог тепер зосереджує зусилля
Окупанти задали удару по портовій інфраструктурі Одеси: п'ятеро загиблих
На кораблі "Сєрґєй Котов" загинули семеро, ще 27 - поранені

В Одесі у більш ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія наразі, після атак ворога, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Щодо ситуації з енергопостачанням: в Одесі станом на 19:00 у більш ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія. Фахівці роблять усе можливе і неможливе, щоб повернути світло в оселі одеситів. Зберігаємо спокій, заряджаємо повербанки і віримо в ЗСУ", - написав Кіпер у телеграмі ввечері в понеділок.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0