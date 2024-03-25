В Одесі у більш ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія наразі, після атак ворога, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Щодо ситуації з енергопостачанням: в Одесі станом на 19:00 у більш ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія. Фахівці роблять усе можливе і неможливе, щоб повернути світло в оселі одеситів. Зберігаємо спокій, заряджаємо повербанки і віримо в ЗСУ", - написав Кіпер у телеграмі ввечері в понеділок.