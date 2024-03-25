Польські фермери припиняють блокування кордону з Росією через наближення великодніх свят (у цьому році католики святкують Пасху 31 березня – ред.). Про це у неділю, 24 березня повідомило Польське радіо.

Таким чином акція протесту на кордоні з РФ у Гжехотках тривала лише кілька днів. Аграрії 20 березня заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

Зазначається, що аграрії здивовані тим, як багато товарів надходить до Європейського Союзу з Росії."Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан", - розповів Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати.

Попри це організатори акції розповіли, що припиняють блокаду кордону через наближені великодні свята.

Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.