У той час, як на фронті чекають ухвалення в Україні законопроекту про мобілізацію, де буде визначено чіткі терміни демобілізації, уряд подав до Верховної Ради недоопрацьований проект, який містить у собі низку неконституційних положень. Відповідну думку у коментарі озвучила позафракційний народний депутат Юлія Яцик.

За її словами, українські військові, які перебувають на фронті, справді чекають на закон про мобілізацію.

«Чекають ті, хто розраховує на можливість мобілізації після закінчення певного терміну, який буде визначено окремо в законі – чи це 36 місяців, чи це 18, чи 24, як я пропоную. Але люди чекають на перепочинок, бо справді військові втомилися від такого скаженого ритму», - сказала вона.

Нардеп переконана, що саме усвідомлення права звільнитися після закінчення певного терміну служби у Збройних силах дасть військовим певну свободу та мотивує їх на захист України.

Натомість парламентарій розкритикувала поданий Кабміном проект закону, назвавши його неконституційним.

«Щодо закону і чому стільки правок. Я вважаю, що велика помилка Верховної Ради та комітетів, коли вони ухвалюють абсолютно сирі, недопрацьовані законопроекти від уряду, і потім депутати змушені цими поправками вичищати і якось приводити їх до якогось адекватного вигляду. А їх треба одразу повертати авторам на доопрацювання, якщо вони бажають – хай самі допрацьовують. А так виходить, що Кабмін подав законопроект, а потім Верховна Рада за декількома нічними навіть голосуванням змушена ці 5000 правок вносити, щоб хоч якось відкоригувати цей неконституційний законопроект, бо він містить багато неконституційних норм: обмеження прав осіб з інвалідністю, обмеження права на власність, на пересування тощо, які не можуть бути обмежені навіть під час воєнного стану», - наголосила вона.

Більше того, Яцик наполягає на реформі української армії.

«Нам потрібно відійти від цих радянських шаблонів та стереотипів, що армія – це якесь примусове відбування у Збройних силах України, а підійти до якогось мотиваційного пакету реформ, які справді зробили б службу у Збройних силах привабливою і економічно, і кар'єрно», - пояснила політик.

Водночас, парламентарій вказала на суттєві проблеми у українських військових на полі бою.

«Я вважаю, що ситуація на фронті у нас досить складна, причому виділити окремі якісь ділянки на фронті також неможливо, бо ворог тримає нас у тонусі в усіх напрямках. Звичайно, особливо цей Донецький напрямок, але і Запоріжжя, і Херсон не менш напружений», - наголосила вона.

У зв'язку з цим Яцик не вірить у майбутній контрнаступ цього року, без необхідної кількості зброї та без переваг у повітрі, про що завжди говорив колишній військком Валерій Залужний.

«Подолати всі ці бетонні укріплення, які збудував ворог, до речі, на нашій території, а ми на своїй не спромоглися – це просто ганьба. Коли я дивлюся відео, як сильно зміцнився ворог на Запорізькому напрямку за рахунок бетону із Запорізького залізорудного комбінату, то у мене просто волосся дибки стає. Чому ми не змогли це зробити на своїй території, коли ворог зробив на чужій? Тому без переваги у повітрі подолати це неможливо», - наголосила співрозмовниця.

Порушуючи питання із затримкою допомоги з боку країн США, Яцик акцентувала увагу на наявні всередині Штатів труднощі.

«Наразі Сполучені Штати Америки зайняті своєю внутрішньою проблемою підготовки до виборів. Тому ми та інші питання розглядаються на другому, третьому, може, й десятому плані», - констатувала вона.

Щодо Європи, за твердженням Яцик, і європейська допомога вже має певні складнощі.

«Бо більшість комплектуючих, наприклад, до тих же БПЛА, виробляються в Китаї. І Китай просто не постачає чи зупиняє постачання комплектуючих у зв'язку з тим, що вони надалі через європейські країни надходять до України», - підсумувала нардеп.