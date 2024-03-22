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Європейська комісія пропонує підвищити тарифи на російський і білоруський імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх переробки.

Про таку пропозицію президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила в четвер у Брюсселі на пресконференції по завершенню першого дня засідання Європейської ради.

"Ми запропонували підготувати пропозицію про підвищення тарифів на російський і білоруський імпорт зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки. Є кілька вагомих причин для внесення цієї пропозиції", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, підвищення тарифів запобіжить дестабілізації російським зерном ринку ЄС цієї продукції. "Це зупинить Росію від використання доходів від експорту цих товарів до Євросоюзу і це гарантуватиме, що нелегальний російський експорт краденого українського зерна не потрапить на ринок ЄС", - деталізувала президент Європейської комісії.
ForUm

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