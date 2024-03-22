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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.

Про це написав Галущенко у Facebook

"Зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни", - повідомив він. 

За його словами, на жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

Також він повідомив, що у частині регіонів є перебої зі світлом. "Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", - заначив Галущенко.
ForUm

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