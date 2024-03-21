Верховна Рада дозволила з 1 травня 2024 року частково поновити перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, зокрема щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, які були призупинені з 24 лютого 2022 року на період дії воєнного стану.

Відповідні зміни передбачені змінами до остаточних та перехідних положень Митного кодексу, що містяться в тексті законопроєкту №9456 про митний контроль та оформлення біометану.

"З 1 травня 2024 року поновлюються на невикористаний строк документальні перевірки, зустрічні звірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року", - ідеться в тексті порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання.

Уточнюється, що норма не поширюється на документальні перевірки та зустрічні звірки, на які передбачено мораторій.

Встановлюється, що з 1 травня 2024 року до зупинення або скасування воєнного стану в Україні документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, зокрема своєчасності, достовірності, повноти нарахувань та сплати митних платежів, проводяться митними органами за наявності безпечних умов для їх проведення.

Зазначається, що до квартальних планів-графіків документальних планових виїзних перевірок митного органу у 2024 році можуть бути включені підприємства, які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів, а також здійснюють вивезення з митної території України товарів, на які законом установлено вивізне мито; які оформили митні декларації зі звільненням від сплати митних платежів, використанням пільг, розстроченням сплати митних платежів.

Тимчасово, з 1 травня 2024 року, запроваджується мораторій на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи щодо платників податків, які ввозять у період дії воєнного стану товари, зокрема ті, що визнані гуманітарною допомогою.

До внесення змін Митний кодекс передбачав, що документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, зокрема щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, під час воєнного стану не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9456 про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану.