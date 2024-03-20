Українські дрони нового покоління завдають ударів по нафтопереробних заводах РФ, проникаючи на 2000 км вглиб ворожої території. Ця кампанія стає ключовим елементом оборони України, адже дає можливість бити по фінансових ресурсах Кремля, а також по постачанню палива для його армії, пише Bloomberg.

За 2024 рік українські дрони успішно атакували 9 НПЗ, вивівши з ладу 11% загальної потужності РФ.

Створення Сил безпілотних систем 6 тижнів тому свідчить про серйозність намірів України у цій сфері.

Експерти відзначають, що українські дрони продемонстрували свою ефективність на землі, в небі та на морі.

Росія вже відчуває наслідки цих атак - з 1 березня вона заборонила експорт бензину.

Українські дрони нового покоління спроєктовані таким чином, щоб долати складні системи РЕБ Росії.

Ця кампанія може мати значний вплив на хід війни та змусити Росію переглянути свої стратегії.