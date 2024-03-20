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Російська авіація скинула на громади Сумщини з початку березня майже 200 керованих бомб, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Це і постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн", - сказав він.

Лише від початку цього березня, сказав Зеленський, і до сьогодні російська авіація скинула тільки на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб.

"Очевидна необхідність для України - посилити нашу ППО таким чином, щоб унеможливити цей терор на Сумщині, на нашій Чернігівщині, Харківщині, у Донецькій області, на Луганщині, у південних наших регіонах, усюди, де це потрібно. Відповідні системи є в партнерів. Максимальне прискорення потрібне й щодо F-16 також", - зазначив президент.
ForUm

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