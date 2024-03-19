Авіація російської окупаційної армії скинула понад 3,5 тисячі авіаційних бомб на позиції Сил оборони України з початку поточного року.

Про це заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк написав у статті, опублікованій на сайті "Укрінформу".

За його словами, російська авіація зараз домінує в повітрі. Окупанти активно використовують винищувачі для завдання ударів по позиціях українських військових та прифронтових населених пунктах.

Гаврилюк підкреслив, що за 77 днів від початку поточного року окупантами було скинуто понад 3,5 тисячі авіабомб. Це в 16 разів більше порівняно з минулим роком.

Він зазначив, що переламати домінування російських літаків у небі мають багатофункціональні американські винищувачі F-16.

"Але зараз ситуація така, що в нас ще немає F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань з відсічі агресору", — йдеться у статті Гаврилюка.