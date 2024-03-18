Польські фермери перекрили рух на автомагістралі А2, поблизу Слубіце, яка з'єднує Варшаву і Берлін. Акція триватиме до середи, 20 березня.

Про це пише Radio Zet.

В неділю, 17 березня, о 13:00 розпочалася сільськогосподарська блокада на польсько-німецькому кордоні. Речник польської поліції, заступник інспектора Марчін Малуди, повідомив, що "рух автострадою А2 поблизу Слубіце буде перекрито з обох боків".

Під час акції на розв'язках А2 цілодобово працюватимуть поліцейські патрулі.

"Західний кордон залишатиметься закритим до тих пір, поки не закриють фактично східний кордон", - кажуть протестуючі фермери.

Поліція звертається до водіїв з проханням бути обережними.