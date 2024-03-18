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Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Володимир Путін поводиться як "сучасний Сталін", здобувши перемогу на виборах, на яких у нього практично не було опонентів.

Про це він написав у своїй статті для The Telegraph, з якою ознайомився Sky News.

Так, глава Міноборони Великої Британії заявив, що російський президент є "тираном, якому Захід повинен протистояти"."Шокує те, що наприкінці свого наступного п'ятирічного терміну він буде при владі майже так само довго, як диктатор Йосип Сталін. Путін поводиться як сучасний Сталін", – написав він.

Крім того, Шаппс зазначив, що ситуація для України залишається "складною", оскільки Путін нарощує свою військову економіку, і звинуватив Путіна в тому, що йому "начхати" на втрати, яких зазнають його власні війська.

Також він підтвердив, що Велика Британія готова підтримувати Україну у війні проти Росії стільки, скільки буде потрібно.

"Ціна програшу цієї війни для Росії буде набагато більшою, ніж ціна боротьби і перемоги", – сказав він.
ForUm

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