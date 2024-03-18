також у роздiлiНадзвичайні події
В Миколаєві вже дев'ять постраждалих від ракетної атаки
Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон анонсували атаку по "путінським військовим"
Польскі протестувальники зупиняють автобуси з України
Росія використала новий тип авіабомб
Ухвалено рішення про примусову евакуацію з 18 населених пунктів на Харківщині
Командувач Сухопутних військ ЗСУ обіцяє стабілізувати лінію фронту найближчим часом
В ОСУВ "Таврія" розповіли, де ворог тепер зосереджує зусилля
Окупанти задали удару по портовій інфраструктурі Одеси: п'ятеро загиблих
На кораблі "Сєрґєй Котов" загинули семеро, ще 27 - поранені
В ГУР повідомили про знищення чергового корабля окупантів
В Польщі внаслідок наїзду авто на натовп постраждало шестеро українців
Пошукову операцію в Одесі завершено. Загинуло 12 людей
За лютий ПС ЗСУ збили 13 літаків окупантів
В Україні розповіли, чому Молдова не підтвердила проліт дрона над її територією
Сили оборони за добу знищили 850 окупантів
Сили оборони вдарили по полігону окупантів на Херсонщині
BBC: Сили оборони України вдарили по полігону окупантів, знищивши щонайменше 60 чоловік
Повітряні сили збили черговий бомбардувальник Су-34

Окупанти пізно ввечері здійснили атаку безпілотниками Дніпропетровської області, у Криворізькому районі ППО збила два БПЛА, проте уламки впали на будинок у Кривому Розі, спровокувавши пожежу, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері захисники неба збили 2 шахеди в Криворізькому районі. У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Утім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що вибухотехніки вилучили частину ворожого заліза.

"Щоб провести роботи безпечно, вивели майже три десятки жителів. Тепер уламки знищать. Люди вже вдома", - зазначив він.

Також, за словами очільника ОВА, тричі агресор обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Там зруйновано приватний будинок. Пошкоджено 2 господарські будівлі, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередачі і газопровід.

Загиблих і поранених немає, додав Лисак.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0