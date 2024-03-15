Доходи держави-агресора Росії від експорту нафти скоротилися в лютому через більш жорсткий моніторинг застосування західних санкцій проти Кремля. Про це повідомляє агентство Bloomberg у четвер, 14 березня.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), поставки сирої нафти з Росії впали до 4,75 мільйона барелів на день порівняно з грудневим піком у 5 мільйонів барелів на день. Зниження закупівель російської нафти відбулося в основному за рахунок Індії, яка скоротила закупівлі російських барелів сирої нафти на 420 000 барелів на день у лютому порівняно з місяцем раніше, повідомило МЕА.

"Росія є найбільшим постачальником нафти до Індії, оскільки південноазіатська країна користується перевагами дешевших барелів, які підпадають під заборону імпорту в західних країнах. Однак останніми місяцями США та їхні союзники посилили контроль за дотриманням глобальними енергетичних санкцій проти Кремля, і тепер індійські нафтопереробні заводи прагнуть купувати більше у конкуруючих виробників, таких як Саудівська Аравія", - йдеться в матеріалі.Трійка найбільших світових виробників нафти минулого місяця заробила на експорті сирої нафти та нафтопродуктів 15,69 мільярда доларів, що на 0,95% менше, ніж у січні.