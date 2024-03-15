також у роздiлiЕкономіка
Мінфін: Цього року Україні треба 9,5 млрд доларів США для першочергових потреб відновлення.
Експорт зерна морським коридором в лютому досяг рекордних показників
У Міндовкілля підрахували збитки від удару окупантів по нафтобазі
Експерт обіцяє чергове підвищення цін на пальне
Загальна вартість відновлення України зросла до $486 млрд
Інфляція в Україні сповільнилась
Шмигаль повідомив, скільки грошей ЄС передав Україні за час повномасштабного вторгнення
G7 та ЄС можуть використати заморожені активи РФ як заставу для допомоги Україні
НБУ: Очікування бізнесу повернулись до песимізму минулого року
Обсяг готівки в обігу 2023 року зріс на 6,7%
Стало відомо, на скільки збільшився держборг України в грудні
Кабмін виділив додаткові гроші на потреби бойових бригад
Мінфін залучив 8,5 мільярда гривень до бюджету
ВВП в Україні зріс за минулий рік на 5%
Стало відомо, чому останніми днями гривня ослабла
Автогаз в Україні дешевшає
В Україні стали більше споживати та виробляти м'яса
ДАСУ обіцяє європейську модель контролю за витратами коштів міжнародних донорів

Український морський коридор з минулого тижня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

"Коридор має ще (потенціал), мінімум, 20% обсягів збільшення", - сказав він на "круглому" столі про український експорт, організованому Центром економічної стратегії в четвер.

Васьков нагадав, що в лютому коридор вийшов на рекордний обсяг транспортування експорту та імпорту - 8 млн тонн, з яких 60-65% припало на агропродукцію, тоді як решта - руда, метали, імпорт добрив.

За його словами, зараз коридор працює такими ж темпами, як у лютому, оскільки в останній тиждень погода була несприятливою.

Загалом, за словами заступника міністра, від початку роботи українського морського коридору ним пройшло понад тисячу суден, що перевезли вже майже 31 млн тонн.

"Майже досягли рівня зернового коридору, але за набагато менший період часу", - підсумував Васьков.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0