Попри порівняно невелику кількість мегапікселів, якість фото та відео відзнятих за допомогою смартфонів від Apple завжди дуже висока. Тривалий час встановлювалася 12-мегапіксельна камера, можливостей якої було цілком достатньо. Зараз можна придбати Айфон ще з більш високою якістю знімання, адже з кожною новою моделлю можливості покращуються.

Загальні переваги пристроїв

Смартфони від Apple мають широкі можливості. Серед вагомих переваг:

оптимізоване програмне забезпечення;

висока якість об’єктива та чутливість датчиків;

інноваційні алгоритми обробки зображень;

надзвичайна простота використання.

Саме завдяки оптимальному поєднанню апаратного та програмного забезпечення вдається суттєво покращити якість фільмування. Ось чому Айфони так часто використовують відомі блогери, які щоденно випускають ролики.

Особливості самої камери

Варто зазначити, що розробники кожною нової моделі присвячують достатню кількість уваги саме камері пристрою. Якість відзнятих фото чи відеоматеріалів пояснюється:

більш чутливою до світла та збільшеною матрицею;

наявністю оптичної та цифрової стабілізації зображення;

покращеною оптикою;

відмінним програмним забезпеченням;

максимальною деталізацією.

Окремо варто виділити можливості додаткових ручних налаштувань та попередньо встановлені сценарії фільмування. Досвідчені користувачі можуть самостійно налаштовувати параметри, хоча й основних сценаріїв більш ніж достатньо.

В якому Айфоні найкраща камера

Звісно, максимальні можливості в останньої моделі пристрою. Саме вона створена за найсучаснішими стандартами. Проте навіть попередні кілька поколінь приємно здивують користувачів. Наприклад, можна орієнтуватися на 11 чи 12 модель, якщо необхідно зекономити кошти.

Якщо пристрій буде використовуватися саме для фільмування, то краще звернути увагу на пристрої серії Pro Max. Тут використовується більше модулів, матриця має збільшені розміри, що впливає на її світлочутливість. Замовити потужні Айфони останніх років за прийнятними цінами завжди зручно в інтернет-магазині Grokholsky.