Потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько 37,3 млрд дол США. При цьому Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення.

Про це заявила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова під час Круглого столу у Парижі, присвяченому відновленню України та ролі державного і приватного секторів у його процесі (Ukraine Roundtable: Infrastructure Reconstruction and Financing).

За її словами, потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько 37,3 млрд дол США.

Зикова додала, що швидке відновлення є ключовим пріоритетом, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни.

За оцінкою звіту "Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA3) розробленого спільно урядом України, Світовим банком, ЄвроКомісією та представництвом ООН, у 2024 році Україна потребує близько 15 млрд доларів США на швидке відновлення.

З них близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення, підкреслили в Мінфіні.

"Залучення приватного сектору у процес відновлення є невід'ємною частиною сталого зростання України.

Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб досягти цього за допомогою низки механізмів, серед яких запровадження страхування воєнних ризиків, покращення умов для інвестиційних проектів, запровадження державно-приватного партнерства та розвиток індустріальних парків", - додала Зикова.