Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що Україна стабілізує лінію фронту та почне готуватися до контрударних дій для перехоплення ініціативи.

Про це генерал-лейтенант Павлюк заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає "Суспільне".

За його словами, ситуація на полі бою важка, але контрольована, Росія намагається якнайбільше окупувати українську територію й хоче зробити це до виборів президента РФ, які пройдуть у березні, тому на штурм кидається "все, що можливо і неможливо".

Павлюк зазначив, що, згідно з оцінками вбитих і полонених, можна стверджувати, що росіяни кидають на фронт людей, яких щойно мобілізували — без жодної підготовки. Їм проводять лише невеликий інструктаж і кидають в бій. Все для того, щоб перехопити ініціативу.

"Наше завдання — стабілізувати лінію фронту, максимально знищити, що і робимо, та максимально зробити перегрупування для виводу частин, які вже потребують доукомплектування та відновлення на полігони, щоб створити ударне угрупування й у поточному році провести контрударні дії. Нам це вдається, ситуація стабілізується", - сказав він і додав, що нині залишилося ще декілька гарячих напрямків, де противник максимальнозосереджує свої сили — це Авдіївка, напрямок Часового Яру та напрямок Терни в бік Лиману.

"Там кожного дня проходять дуже важкі бої, але наші хлопці тримаються. Тримаються досить таки впевнено — втрати противника величезні. Я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все для того, щоб підготовити війська для переходу в більш активні дії та перехопити ініціативу", - відзначив Павлюк.

13 лютого головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський оголосив, що Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.