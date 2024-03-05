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Верховний суд США  скасував рішення Верховного суду Колорадо, який заборонив експрезиденту Дональду Трампу балотуватися на виборах. Про це повідомляє NBC News у понеділок, 4 березня. 

Верховний суд США постановив, що окремий штат не може визначати придатність до голосування кандидата на посаду у президенти. У постанові сказано, що правлячі штати не можуть виключити Трампа з голосування через його дії, що призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

"Рішення чітко вказує на те, що Конгрес, а не штати, має встановлювати правила щодо того, як положення 14-ї поправки може застосовуватися проти претендентів на федеральні посади. Таким чином, це рішення стосується всіх штатів, а не лише Колорадо. Оскільки Конституція покладає на Конгрес, а не на штати, відповідальність за виконання розділу 3 проти всіх федеральних посадовців і кандидатів, ми скасовуємо рішення", - йдеться у повідомленні.
ForUm

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