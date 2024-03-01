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Українським морським коридором, створеним ВМС ЗСУ, в лютому експортовано рекордний обсяг вантажів - 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн, заявив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, з яких 5,2 млн тонн - продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не тільки українським коридором, а й у період повномасштабного вторгнення", - повідомив Кубраков у фейсбуці у п'ятницю.

При цьому уточнюється, що експорт через чорноморські порти поступово наближається до довоєнних показників, зазначив віцепрем'єр.

Він уточнив, що обсяг експорту з моменту початку роботи коридору сягнув 28 млн тонн, 19 млн тонн із цього обсягу - зернові й олійні. Вантажі прямували в 42 країни.

"Сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти. Україна залишається одним із ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо стосовно експорту зернових до країн Африки та Азії", - зазначив Кубраков.

Раніше перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що обсяг експорту з України в січні сягнув 12 млн тонн, а за 21 день лютого - 8,5 млн тонн завдяки роботі українського морського коридору.
ForUm

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