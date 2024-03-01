Перевірки фур почалися в п'ятницю на колишньому КПП "Кальварія-Будзіско" на польсько-литовському кордоні, повідомляє агентство BNS.

Перевірки почалися вранці після того, як польські фермери почали частково перекривати міжнародну автотрасу Via Baltica, що забезпечує зв'язок країн Балтії з рештою Європи.

Транспорт спрямовують на окрему смугу, а фури, що викликали підозри, - на спеціальний майданчик, де їх перевіряють посадові особи. На місці перебувають близько 30-40 протестувальників, які спостерігають за тим, як польська поліція, митниця, інспектори дорожнього транспорту перевіряють документи фур, їхня перевірка триває до 5 хвилин, поки що жоден вантаж не затримано. На дорозі немає заторів, легкові машини можуть проїжджати вільно, пише "Інтерфакс-Україна.

Один із організаторів протесту Кароль Печинський каже, що їхня мета - не перекрити рух, а привернути увагу до проблем аграрного сектору. За його словами, це нова форма протесту, яку поляки раніше не застосовували.

"Сьогоднішній протест матиме такий вигляд: разом із польськими відомствами, з митницею, із транспортною інспекцією ми перевірятимемо вантажівки, що в них перевозять. Ми сподіваємося, що, можливо, незабаром, а, можливо, не сьогодні, до нас приєднаються і литовські фермери, тому що ми хочемо переконатися в тому, що перевозиться в цих вантажівках", - сказав Печинський журналістам.

Напередодні він повідомив BNS, що транспортні перевірки планують проводити цілодобово впродовж тижня: фермери змінюватимуться "змінами" кожні 12 годин, а посадовці перевірятимуть важкі вантажні автомобілі, як-от тентовані причепи, цистерни та причепи-цистерни.

За словами організаторів перевірок, вантажівки оглядають на предмет того, чи перевозять у них українське зерно - чи не реекспортують його після поставок до Литви з Польщі назад як товари Євросоюзу після зміни документів.

Глава литовського консульства в Сейнах (польське місто недалеко від КПП) Генадіюс Майкяліс каже, що сили протестувальників наразі нечисленні.

"Наразі ми бачимо, що у протестувальників мало сил, планувалося, що вони прийдуть зі своєю важкою технікою і перекриють дороги - цього вдалося уникнути завдяки діалогу та обговоренням із нашими партнерами в Польщі, зусиллям наших установ", - заявив Мацкяліс журналістам.

На його думку, можливо, фермерів переконали доводи про те, що немає підстав говорити про фальсифікацію документів на зерно.

Рух транспорту, за даними кореспондента BNS, переспрямовано на об'їзну дорогу, що веде до Будзіско.

Загальнодержавний страйк фермерів стартував у Польщі 9 лютого. Основні вимоги страйкарів - коригування "зеленого" курсу Європейської комісії, обмеження припливу української агропродукції на польський ринок, а також підвищення рентабельності сільгоспвиробництва. Під час протестів фермери блокують українсько-польські прикордонні переходи.

З 1 березня польські фермери планували розширити блокаду. Окрім КПП Кальварія-Будзисько, вона має охопити колишній польсько-німецький прикордонний пункт у місті Свєце. Фермери перевірятимуть вміст вантажівок, особливо сільськогосподарські вантажі, на предмет їхнього можливого українського походження.

Via Baltica - 970-кілометрова ділянка європейського маршруту Е67 між Талліном і Варшавою. Забезпечує автомобільне сполучення між балтійськими країнами. Е67 з'єднує Гельсінкі (Фінляндія) і Прагу (Чехія).