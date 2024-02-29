Петро Порошенко був як мінімум добре обізнаним про схему з розкраданням у ЗСУ палива на мільярд, і як максимум – був учасником цієї схеми. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких, посилаючись на засідання Вищого антикорсуду.

“Під час судового засідання ВАКС, яке транслювалося на сайті суду, гарно чути розшифровку аудіо без купюр і запікування. Судячи з почутого, тодішній Президент Порошенко виглядає як мінімум добре обізнаним про схему з розкраданням палива на мільярд, і як максимум - є учасником цієї схеми. Себто, соратник Порошенка - Сергій Пашинськй, якого звинувачують в крадіжці у ЗСУ палива на майже 1 млрд грн, свідомо чи несвідомо «злив» свого колишнього боса і на той час Президента Петра Порошенка”, - пише Гладких.

Гладких відзначає, що слова Пашинського підтверджує і тогочасний прокурор у справі вкраденого палива Давид Сакварелідзе. За словами експерта, Сакварелідзе вказав на те, що Порошенко особисто перешкоджав розслідуванню розкрадання 1 млрд грн з палива для ЗСУ та прикривав Пашинського.

“У них були домовленості. «Укроборонпром» вони поділили на сфери впливу. Це великий «договорняк»». Зливав розслідування по Пашинському, за словами Сакварелідзе, соратник Петра Порошенка, на той час Генпрокурор Юрій Луценко”, - наголошує Валентин Гладких.

Експерт також звертає увагу на тяжкі наслідки для країни, які спричинило розкрадання 1 млрд грн на паливі для ЗСУ.

“Тобто вся ця «патріотична команда» вкрала 1 мільярд у наших захисників! Це 50 тисяч дронів! Це не просто злочин! Це вбивство наших хлопців та дівчат на передовій! Але це не все. Пашинського випустили із СІЗО під заставу у сумі 272 млн грн. Знаєте звідки дістали гроші? З оборонки. Тобто це значить, що д#па Пашинського на період слідства буде в теплі, а бійцям, які ночують в окопах, не доїде зброї на 272 млн”, - резюмує Гладких.

Як повідомлялось раніше, екснардепа Сергія Пашинського, його бізнес-партнера та ще чотирьох людей підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби української армії. 12 лютого 2024 року всім шістьом було оголошено про підозру. Пізніше Пашинського випустили із СІЗО. За нього було внесено заставу у сумі 272 млн грн.