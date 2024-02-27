Російський дрон 27 лютого пролетів по території Молдови кілька десятків кілометрів. Влада Кишинева не підтвердила такий проліт, оскільки не має достатньої кількості інформації.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час телемарафону.

"Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. І, очевидно, провокативно був закладений маршрут з перетином державного кордону на її українсько-молдавській ділянці. Ми зафіксували цей перетин кордону і пролетівши там кілька десятків кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України та був знищений силами ППО", - сказала вона.

Коментуючи реакцію Кишинева, де заперечили проліт російського дрона через територію Молдови, спікер зазначила, що там, скоріш за все, не мають достатньої кількості інформації стосовно цього.

"На жаль, ми вже маємо такий досвід протягом повномасштабного вторгнення. Спершу кажуть, що нічого не було, а потім відбувається прояснення ситуації. Цілком ймовірно, що попередня інформація була не дуже ретельно перевірена. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами і я думаю, що досить скоро ясність буде внесена", - додала Гуменюк.