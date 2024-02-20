У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що після збиття ворожих літаків відбулося суттєве зниження активності ворожої авіації.

Джерело: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у ранковому етері національного телемарафон

"Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. Бо чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони", - сказав він.

Ігнат зазначив, що ворог розуміє, що його вже можуть дістати і "вже так нахабно вони себе не ведуть".