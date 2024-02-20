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За результатами опитування в застосунку "Київ Цифровий" 70% киян вважають, що під час повітряних тривог має бути доступ до укриттів закладів освіти столиці.

Зокрема, в застосунку "Київ Цифровий" відбулося опитування, в якому йшлося про те, що Кабінет Міністрів своєю постановою обмежив доступ до укриттів у закладах освіти для населення. У зв'язку з цим у киян запитували, чи згодні вони з тим, що доступ до укриттів у закладах освіти столиці буде заборонений навіть під час повітряних тривог.

За результатами опитування, в якому взяло участь 1 410 киян, 30% погодилися, що доступ до укриттів у школах потрібно заборонити, а 70% відповіли, що не згодні з цим, бо вважають, що під час повітряних тривог доступ має бути.
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