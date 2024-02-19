Росіяни посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців, які перебувають в окупації, зокрема, жителів Херсонської області масово підключають до російського супутникового телебачення, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, жителів окупованих громад Херсонщини масово підключають до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір". Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

У ГУР повідомляють, що росіяни переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій у Донецькій області. Зазначається, що йдеться, зокрема, про "Автоматизоване робоче місце держслужбовця" та федеральну платформу "Госвеб".

У повідомленні зазначається, що окупанти також розширюють мережу покриття російського мобільного зв'язку.

У 2023-2024 роках у Донецькій області росіяни встановили понад 700 базових станцій, а в Херсонській - понад 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованій області.