Ціни на пальне в Україні в найближчі два-три тижні можуть підвищитися до 2 грн за літр через зростання ціни на нафту на світовому ринку.

"Думаю, що якщо ситуація у світі не зміниться, то в межах 2 грн на літрі ціна протягом двох-трьох тижнів може зрости", - сказав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, в останні два тижні на українському внутрішньому ринку спостерігається планомірне незначне підвищення цін на пальне в мережах економ-сегмента.

"Ринок починає реагувати. Ми все купуємо за імпортом, за світовими цінами і відповідно закупівельна вартість почала зростати. І ми бачимо, що вже кілька тижнів, як мережі з економ-сегмента, з мінімального цінового діапазону, вони почали потихеньку підтягувати ціни", - зазначив експерт.

Водночас він додав, що не убачає передумов для різкого значного підвищення цін.

За даними консалтингової групи "А-95", станом на 15 лютого 2024 року в роздробі ціна на А-95 у середньому становить 51,02 грн/л, що на 0,28 грн вище, ніж на 1 лютого (50,74 грн/л). Відповідно ціна дизпального - 51,23 грн/л, що на 0,41 грн перевищує ціну 1 лютого (50,82 грн/л).

Зі свого боку ціна скрапленого газу становить 26,70 грн/л, що нижче на 0,67 грн від цінового параметра на перше число місяця (27,37 грн/л).