також у роздiлiЕкономіка
У Міндовкілля підрахували збитки від удару окупантів по нафтобазі
Загальна вартість відновлення України зросла до $486 млрд
Інфляція в Україні сповільнилась
Шмигаль повідомив, скільки грошей ЄС передав Україні за час повномасштабного вторгнення
G7 та ЄС можуть використати заморожені активи РФ як заставу для допомоги Україні
НБУ: Очікування бізнесу повернулись до песимізму минулого року
Обсяг готівки в обігу 2023 року зріс на 6,7%
Стало відомо, на скільки збільшився держборг України в грудні
Кабмін виділив додаткові гроші на потреби бойових бригад
Мінфін залучив 8,5 мільярда гривень до бюджету
ВВП в Україні зріс за минулий рік на 5%
Стало відомо, чому останніми днями гривня ослабла
Автогаз в Україні дешевшає
В Україні стали більше споживати та виробляти м'яса
ДАСУ обіцяє європейську модель контролю за витратами коштів міжнародних донорів
Міжнародні резерви України знову знизились
Шуляк повідомила, на яку суму уряд погодив сертифікати за пошкоджене житло
Мінфін закликає зосередитись на фінансуванні військової кампанії

Ціни на пальне в Україні в найближчі два-три тижні можуть підвищитися до 2 грн за літр через зростання ціни на нафту на світовому ринку.

"Думаю, що якщо ситуація у світі не зміниться, то в межах 2 грн на літрі ціна протягом двох-трьох тижнів може зрости", - сказав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, в останні два тижні на українському внутрішньому ринку спостерігається планомірне незначне підвищення цін на пальне в мережах економ-сегмента.

"Ринок починає реагувати. Ми все купуємо за імпортом, за світовими цінами і відповідно закупівельна вартість почала зростати. І ми бачимо, що вже кілька тижнів, як мережі з економ-сегмента, з мінімального цінового діапазону, вони почали потихеньку підтягувати ціни", - зазначив експерт.

Водночас він додав, що не убачає передумов для різкого значного підвищення цін.

За даними консалтингової групи "А-95", станом на 15 лютого 2024 року в роздробі ціна на А-95 у середньому становить 51,02 грн/л, що на 0,28 грн вище, ніж на 1 лютого (50,74 грн/л). Відповідно ціна дизпального - 51,23 грн/л, що на 0,41 грн перевищує ціну 1 лютого (50,82 грн/л).

Зі свого боку ціна скрапленого газу становить 26,70 грн/л, що нижче на 0,67 грн від цінового параметра на перше число місяця (27,37 грн/л).
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0