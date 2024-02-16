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Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни", повідомляється на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт.

Закон створює нормативні умови для законного обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Закон набуває чинності через пів року після його оприлюднення.
ForUm

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