Українці категорично проти відставки Валерія Залужного (проти – 80,45%), а також проти примусової мобілізації (проти – 89,72%). Абсолютна більшість за добровільну мобілізацію із застосуванням додаткової фінансової мотивації (за – 93,97%) та за призов силовиків, які працюють в тилу (за – 86,54%).



Саме ці дві події – відставка Валерія Залужного і внесення до парламенту законопроєкту про мобілізацію – змінили політичні уподобання українців.

Якби вибори президента України відбувалися сьогодні, то найбільше голосів серед тих, хто визначився і збирається прийти на виборчі дільниці, віддали б :

Валерію Залужному – 38,16%,

Володимиру Зеленському – 16,17%,

Юлії Тимошенко – 9,91%,

Петру Порошенку – 8,08%



У випадку, якщо Валерій Залужний не братиме участі у президентських перегонах, то результати волевиявлення тих, хто визначився з вибором, виглядають так:

Володимир Зеленський - 21,01%,

Юлія Тимошенко – 18,83%,

Петро Порошенко – 14,14%

Віталій Кличко – 6,64%.



Водночас якби вибори до парламенту проходили сьогодні, то в Раду пройшло б лише 4 партії: партія Валерія Залужного 36,92%,

блок Володимира Зеленського – 12,76%,«Батьківщина» Юлії Тимошенко – 9,84%,«Європейська солідарність» Петра Порошенка – 7,65%.

Решта – набирають значно менше 3%.



Соціологічне опитування проводилось 9-11 лютого 2024 року ВГО «Передові Правові Ініціативи» в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та закордоном (де найбільша кількість українських біженців).



У дослідженні взяли участь 5105 респондентів, віком від 18 років. 50% опитано методом інтерв’ю «face-to-face» та 50% – по телефону через мобільний додаток системи «IQR», розроблений фахівцями «ППІ». Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.



