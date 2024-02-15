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Українці категорично проти відставки Валерія Залужного (проти – 80,45%), а також проти примусової мобілізації (проти – 89,72%). Абсолютна більшість за добровільну мобілізацію із застосуванням додаткової фінансової мотивації (за – 93,97%) та за призов силовиків, які працюють в тилу (за – 86,54%).

Саме ці дві події – відставка Валерія Залужного і внесення до парламенту законопроєкту про мобілізацію – змінили політичні уподобання українців.
Якби вибори президента України відбувалися сьогодні, то найбільше голосів серед тих, хто визначився і збирається прийти на виборчі дільниці, віддали  б :
Валерію Залужному – 38,16%, 
Володимиру Зеленському – 16,17%, 
Юлії Тимошенко – 9,91%, 
Петру Порошенку – 8,08%

У випадку, якщо Валерій Залужний не братиме участі у президентських перегонах, то результати волевиявлення тих, хто визначився з вибором, виглядають так:

Володимир Зеленський - 21,01%, 
Юлія Тимошенко – 18,83%,
Петро Порошенко – 14,14%
Віталій Кличко – 6,64%. 

Водночас якби вибори до парламенту проходили сьогодні, то в Раду пройшло б лише 4 партії: партія Валерія Залужного 36,92%,
блок Володимира Зеленського – 12,76%,«Батьківщина» Юлії Тимошенко – 9,84%,«Європейська солідарність» Петра Порошенка – 7,65%.
Решта – набирають значно менше 3%. 

Соціологічне опитування проводилось 9-11 лютого 2024 року ВГО «Передові Правові Ініціативи» в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та закордоном (де найбільша кількість українських біженців). 

У дослідженні взяли участь 5105 респондентів, віком від 18 років. 50% опитано методом інтерв’ю «face-to-face» та 50% – по телефону через мобільний додаток системи «IQR», розроблений фахівцями «ППІ». Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.

 
ForUm

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