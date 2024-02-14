Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн, повідомилапресслужба Державної митної служби України.

"41-річний мешканець Чернівецької області, слідуючи з Польщі через пункт пропуску "Шегині-Медика", для проходження митного контролю обрав смугу руху "червоний коридор", де зазначив, що переміщує лише вживані металевий ящик та холодильник", - ідеться в повідомленні.

Під час огляду мікроавтобуса "Mercedes-Benz", у багажному відділенні працівники виявили 34 супутникові системи "Starlink", а також медобладнання торговельних марок "Visiometrics" та "Aeonmed".

Митники склали протокол про порушення митних правил за ч.2 ст.471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України).