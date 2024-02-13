Внаслідок витоку палива через російський удар по нафтобазі 9 лютого було забруднено понад 10 тисяч квадратних метрів землі. Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов у коментарі Ґвара Медіа.

За попередніми даними, в результаті пошкодження нафтобази стався витік дизельного пального і бензину. На базі зберігалося понад 3800 тонн палива. Окрім забруднення землі, нафтопродукти також потрапили у річку Немишля.

За словами Болвінова, 12 лютого поліція звернулася до Державної екологічної інспекції в Харківській області, яка вже відібрала зразки ґрунту та води на місцях забруднення.«На превеликий жаль, це трагедія для всього Харкова та області — загинула родина із п’яти людей та двоє літніх людей. Це величезні жертви, які Росія свідомо знищила, вбила, спала заживо. Безумовно, через те, що була атакована нафтобаза, стався витік палива та було забруднено великі ділянки землі й не тільки», — зазначив Болвінов.Наразі справу кваліфіковано як порушення законів війни, сказав слідчий. Інформацію про збитки від забруднення землі та води перевіряють під час досудового слідства. Розглядається питання про реєстрацію провадження за статтею екоцид.