також у роздiлiНадзвичайні події
Через російський удар по нафтобазі у Харкові забруднено понад 10 тисяч квадратних метрів землі
В Дніпрі після обстрілів евакуюють лікарню
Окупанти тримають на чергуванні в Чорному морі 5 кораблів
У Молдові виявили залишки збитого "шахеду"
Тарнавський: Оккупанте поспішають захопити Авдіївку та Новомихайлівку
Стало відомо, скільки "шахедів" за ніч збила ППО
ППО за ніч збила 11 "шахедів"
В Києві завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки
Хакери поклали сайт МОН
Кількість загиблих в столиці після ракетної атаки зростає
У Харківській ОВА прокоментували новини про можливий наступ росіян на Куп'янськ
Знищений катер "Івановець" був лише одним з трьох у ЧФ РФ
ЗСУ збили російський Су-34 на Луганщині
Окупанти збільшили кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі
Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області зупинився після атаки дронів
Над Дніпропетровською областю вночі збили 3 "шахеди"
Польські перевізники завершили акцію протесту
На лінії фронту було 86 бойових зіткнень

Польські фермери на ранок 13 лютого заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, в чергах стоїть близько 1250 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на цей момент (блокують - ред.) п'ять пунктів пропуску", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок уранці.

За його словами, ще вчора до 10:00 польські фермери блокували два напрямки: "Ягодин" і "Рава-Руська". А вже після 10:00 вони відновили блокування "Шегині" та розширили географію своїх дій у напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".

"Фактично це п’ять напрямків, де на території Польщі блокується рух для вантажних засобів", - сказав Демченко, зазначивши, що "на всіх цих напрямках станом на ранок у чергах перебуває близько 1250 вантажних автомобілів, найбільше - навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської", пише "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що пропускається невелика кількість вантажівок. Фактично за годину можуть пропускати за будь-яким із напрямків один-три автомобілі і в бік Польщі, і на виїзд. "Усе залежить від організаторів та учасників і їхнього бажання пропустити автомобілі через свої умовні місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух для інших категорій транспорту. Легкові автомобілі й автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках", - пояснив спікер.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0