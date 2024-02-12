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Сили протиповітряної оборони вночі 12 лютого збили авіаційну ракету та 14 "шахедів". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 12 лютого росіяни атакували Україну 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.).

В результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
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