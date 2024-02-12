У Молдові поблизу молдовсько-українського кордону неподалік від села Етулія Вулканештського району прикордонна поліція виявила фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed, повідомляє NewsMaker.

"Район, де знайшли уламки бойового безпілотника, оточений... Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає", - йдеться в повідомленні NewsMaker із посиланням на прикордонну поліцію.

Як зазначається, у прикордонній поліції допускають, що "виявлені уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою".

Атака безпілотників сталася в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.