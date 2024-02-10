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Зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилося до 0,4% з 0,7% у грудні та 0,5% у листопаді, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю .

Вона нагадала, що у січні 2023 року він був вищим – 0,8%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками січня цього року знизилася до 4,7% з 5,1% за підсумками грудня та листопада.

Зазначається, що у січні-24 базова інфляція зросла до 0,4% з нуля у грудні та 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що у січні-2023 базова інфляція становила 0,7%, у річному вимірі базова інфляція знизилася до 4,6%.

На споживчому ринку у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6-0,6% знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, олію, м'ясо птиці, сало, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Одяг та взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,3% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції – на 1,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,5% переважно через здешевлення палива та олій на 4,6%. На 2,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% з 10,0% у 2021 році.

Нацбанк України у січні покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 9,5% до 8,6%. За його оцінками, на кінець першого кварталу вона становитиме 5%, проте потім почне зростати: до 6,6% у другому кварталі та до 8,8% – у третьому.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2024 рік із 10,8% до 9,7%.
ForUm

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