Фінляндія надсилає 22-й пакет військової допомоги на суму до 190 млн євро і готує довгостроковий план підтримки України, повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

"Фінляндія відправляє до України більше оборонної техніки. Президент республіки ухвалив рішення з цього питання 9 лютого 2024 року за пропозицією уряду. Це 22-га за рахунком партія військової допомоги з Фінляндії в Україну", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті уряду Фінляндії в п'ятницю.

Як зазначається, загальна вартість пакета становитиме приблизно 190 млн євро. До цього пакета входить техніка та вироби, виготовлені у Фінляндії, при цьому "окреме фінансування в розмірі 30 млн євро буде виділено на підтримку України".

"На національному рівні і в ширшому сенсі необхідно знайти нові способи підтримки України в довгостроковій перспективі. Зараз ми готуємо довгостроковий план підтримки України", - сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, якого цитує пресслужба. За його словами, промисловість Фінляндії має багато ноу-хау, "і ми працюємо над тим, щоб ці ноу-хау і потенціал можна було більш ефективно використовувати і в підтримці України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів".

Також повідомляється, що Фінляндія ухвалила рішення брати участь в артилерійській і саперній коаліціях, які діють у рамках Контактної групи з оборони України, групи, яка координує допомогу Україні у сфері озброєння.

"Ми вдячні Фінляндії за незмінну підтримку", - зазначено в повідомленні Міноборони України в соціальній мережі Х.