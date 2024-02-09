У процесі дерусифікації та декомунізації у столиці Київська міська рада перейменувала ще десять міських об’єктів.

Про це йдеться на офіційному порталі столичної влади

Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "Столиця України продовжує позбавлятись назв, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Процес декомунізації та дерусифікації доволі тривалий, оскільки включає декілька етапів, однак спільними зусиллями разом із мешканцями столиці місто активно рухається у цьому напрямку. У багатовіковому Києві не має лишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим".

Рішення було прийнято 8 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю депутатів.

Крім Повітрофлотського, який перейменовано на проспект Повітряних сил, нові назви отримали: