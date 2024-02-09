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Поляків попередили, що з наступного тижня на дорогах країни буде масово пересуватися військова техніка у зв’язку з великими навчаннями НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Генштаб попередив, що з 12 лютого громадяни можуть бачити багато військової техніки на дорогах по всій території Польщі, що пов’язано з проведенням великих навчань НАТО Steadfast Defender  і їхньої "польської" частини Dragon-24.

Громадян закликали не публікувати фотографії переміщення техніки і не писати, де і в який час її спостерігали, як і про польоти літаків. 

Також Генштаб додав, що переміщення техніки спробують організувати так, щоб створювати якомога менші незручності для громадян. 
ForUm

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