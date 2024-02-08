Країни G7 мають намір вжити заходів для обмеження можливостей Росії щодо використання "тіньового флоту" суден для транспортування нафти, заявила Ольга Димитреску з Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британського регулятора, що відповідає за застосування санкцій.

"Ми хочемо повернути ці обсяги флоту суден G7, - цитує агентство Bloomberg її виступ у підкасті страховика NorthStandard. - Ми ускладнюємо завдання Росії щодо використання свого тіньового флоту, що зі свого боку поверне обсяги перевезень флоту G7, у якому постачальники послуг дотримуються стелі цін (price cap)".

У рамках цих зусиль проводяться обговорення з урядами різних країн світу, що зачіпають питання морських та екологічних ризиків, які виникають при використанні "тіньового флоту", додала Дімітреску.

"У другому кварталі, найімовірніше, ми посилимо контроль за дотриманням (стелі цін - ред.) і продовжимо вживати заходів щодо гравців, які залучені в нечесні практики, - сказала вона. - Нашим спільним пріоритетом є посилення нагляду за дотриманням і виконанням цього механізму".

Як повідомлялося, країни G7 і Євросоюзу заборонили своїм компаніям перевозити російську нафту і надавати пов'язані з її транспортуванням послуги, якщо сировину продають вище за встановлену їхніми урядами стелю - price cap (c 5 грудня - $60 за барель).

РФ заборонила своїм компаніям реалізовувати сировину, якщо в контрактах прописано умову "стелі". Щодо нафтопродуктів price cap набув чинності з 5 лютого 2023 року, стосовно легких нафтопродуктів він залишає $100 за барель, а важких - $45 за барель.